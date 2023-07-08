Глава МИД Турции обсудил с госсекретарем США ситуацию на Украине

Глава МИД Турции Фидан обсудил с госсекретарем США Блинкеном ситуацию на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном последнюю ситуацию на Украине, об этом сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство, пишет РИА Новости.

В ходе беседы дипломаты обсудили вопросы расширения НАТО, предстоящего саммита лидеров НАТО в Вильнюсе. Кроме того, они коснулись вопроса продления срока действия механизма трансграничной помощи ООН для Сирии и последние события на Украине.

Ранее турецкий журналист Мехмет Барлас назвал Украину наглядным примером того, что происходит со странами, которые поддерживают США. Барлас поделился мнением экспертов, которые полагают, что «Украины в известном смысле не останется». В развале страны он обвинил США и подчеркнул, что республика прекратит существование из-за поддержки Вашингтона.