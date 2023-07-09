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07:39, 9 июля 2023Россия

Российским семьям предложили бесплатно давать землю после 10 лет брака

Глава ЛДПР Слуцкий предложил бесплатно давать землю семьям после 10 лет брака

Фото: Unsplash

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка российским семьям, у которых есть дети и которые состоят в браке более 10 лет. Об этом передает ТАСС.

В заявлении пресс-службы Слуцкого уточнили, что проект поправок внесут в Госдуму после того, как получат заключение правительства России в течение 30 дней. Глава ЛДПР отметил, что инициатива поможет перейти от урбанизации мегаполисов к развитию застройки за городом.

«Нам нужно уйти от бездумной урбанизации и перейти от строительства бесконечных "человейников" в крупнейших городах к современной усадебной застройке и малоэтажному строительству. Если мы сделаем это, то вместо развития в России немногих мегаполисов, которые втягивают в себя людей, получим возможность развития всей территории страны», — призвал он.

Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о штрафах и лишении прав за опасное вождение. Парламентарии отметили, что основанием для привлечения водителя к ответственности за опасное вождение станет доказательство нарушения в виде фото или видеозаписи.

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    Марина Совина
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