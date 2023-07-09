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22:10, 9 июля 2023Россия

Назван предполагаемый вид летевших в сторону Десногорской АС станции ракет

Mash: летевшими в сторону Десногорской АС ракетами могли быть зенитные 5В28

Летевшими в сторону Десногорской атомной станции и военного аэродрома ракетами могли быть зенитные 5В28 от советского комплекса С-200, который до сих пор стоит на вооружении у ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что по версии следствия, на Украине могли адаптировать 5В28 под применение в качестве оперативно-тактической баллистической ракеты. Это позволило увеличить дальность их полета до 350 километров и работать по целям на земле.

Ранее 9 июля Mash сообщил, что украинские войска попытались атаковать Смоленскую АЭС. По данным Telegram-канала, удар, предположительно, был нанесен британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Снаряды сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО) над поселком Бытошь Брянской области около 14:00.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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    Екатерина Подвигина
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