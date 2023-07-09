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14:07, 9 июля 2023Россия

Четверых львят и тигрят изъяли при попытке их незаконного вывоза из России

На границе России и Казахстана изъяли львят и тигрят, их отправят в зоопарк Астрахани

Фото: Unsplash

Сотрудники астраханской таможни предотвратили вывоз редких животных из России. Документы у перевозившего их мужчины отсутствовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря таможни Татьяну Полякову.

Из страны в Казахстан пытались вывезти двух львят и двух тигрят. Документы на перевозку животных у водителя отсутствовали. Оба вида подпадают под защиту Конвенции СИТЕС и находятся под угрозой исчезновения, отметили в таможне.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что после вакцинации львят и тигрят направят в зоопарк в Астрахани. «Со своей стороны мы окажем организации всю необходимую помощь и поддержку», — заверила она.

Ранее в Новосибирском зоопарке появились на свет сразу пятеро детенышей манула. Сотрудники учреждения заявили, что маленькие животные наиболее подвержены инфекционным заболеваниям, в связи с чем для них были созданы особые условия.

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    Алан Босиков
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