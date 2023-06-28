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15:10, 28 июня 2023Моя страна

Молодые манулы из Новосибирского зоопарка стали родителями пятерых котят

У пары молодых манулов из Новосибирского зоопарка родилось пятеро котят

Фото: Владимир Габов

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило пара манулов стала родителями пятерых котят. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Среди котят три мальчика и две девочки. Мама заботится о них хорошо, поэтому вмешательство сотрудников не требуется.

«Как и всегда, когда у манулов рождаются детеныши, зоопарк вводит особый режим работы с этими животными. Маленькие манулы уязвимы, подвержены инфекционным заболеваниям. И мы прикладываем усилия, чтобы создать для них безопасную среду. С каждым днем котята все больше времени проводят на улице. Они предпочитают прогулки в вечернее время», — рассказала зоолог Юлия Коновалова.

В Новосибирском зоопарке манулы размножаются с 1995 года. Каждый котенок увеличивает шансы на сохранение вида.

Ранее сообщалось, что манулята из Новосибирского зоопарка упорно попытались покорить выступ, чтобы добраться до матери Евы, и попали на видео. Один котенок поднялся быстро и сразу же начал пить молоко, а вот второму пришлось приложить усилия.

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    Сергей Истомин
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