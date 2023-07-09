Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 9 июля 2023Россия

Число зафиксированных случаев менингита в Екатеринбурге снова возросло

Число зафиксированных случаев менингококковой инфекции в Екатеринбурге увеличилось до 15

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Число зафиксированных случаев менингококковой инфекции в Екатеринбурге снова возросло и теперь составляет 15. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области в Telegram-канале.

В ходе наблюдения за контактными лицами специалистами ведомства выявлены еще два заболевших среди сотрудников распределительного центра Ozon, а также два случая заболевания и один бессимптомный носитель инфекции среди работников ПАО «Уралхиммаш». Последние проживали с сотрудниками маркетплейса в одном хостеле.

«За всеми контактными по месту работы и проживания заболевших продолжается медицинское наблюдение», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

По данным на 9 июля, осмотрено свыше 1,2 тысячи человек. Кроме того, специалисты ведомства продолжают проводить дезинфекцию и вакцинацию, прививки получили уже более 900 работников. Те, кто находился в близком контакте с заболевшими, также проходят необходимые профилактические мероприятия.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму заявили о сбитой в районе Керчи крылатой ракете

    В Совфеде заявили о «террористической сущности» Украины

    Украина собралась увеличить производство танков

    Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область

    Москвичи массово пожаловались на грызунов и их экскременты в заказах Ozon

    Число зафиксированных случаев менингита в Екатеринбурге снова возросло

    В Сочи все пляжи закрыли из-за шторма

    Смерч у Крымского моста попал на видео

    Разведчик предрек Байдену кошмар из-за отправки кассетных боеприпасов Украине

    Военный эксперт объяснил поджоги релейных шкафов украинскими диверсантами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости