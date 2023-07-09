Число зафиксированных случаев менингита в Екатеринбурге снова возросло

Число зафиксированных случаев менингококковой инфекции в Екатеринбурге увеличилось до 15

Число зафиксированных случаев менингококковой инфекции в Екатеринбурге снова возросло и теперь составляет 15. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области в Telegram-канале.

В ходе наблюдения за контактными лицами специалистами ведомства выявлены еще два заболевших среди сотрудников распределительного центра Ozon, а также два случая заболевания и один бессимптомный носитель инфекции среди работников ПАО «Уралхиммаш». Последние проживали с сотрудниками маркетплейса в одном хостеле.

«За всеми контактными по месту работы и проживания заболевших продолжается медицинское наблюдение», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

По данным на 9 июля, осмотрено свыше 1,2 тысячи человек. Кроме того, специалисты ведомства продолжают проводить дезинфекцию и вакцинацию, прививки получили уже более 900 работников. Те, кто находился в близком контакте с заболевшими, также проходят необходимые профилактические мероприятия.