Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сочи
0:0
1-й тайм
live
Виста
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Мэдисон Кис
Сегодня
13:00 (Мск)
Мирра Андреева
Уимблдон (ж)
Екатерина Александрова
Сегодня
17:00 (Мск)
Арина Соболенко
Уимблдон (ж)
Янник Синнер
Завтра
13:00 (Мск)
Роман Сафиуллин
Уимблдон (м)
10:06, 10 июля 2023Спорт

Вернувшийся в Россию боксер рассказал о тюремном сроке в Германии

Боксер российского происхождения Серж Михел рассказал, что провел в тюрьме более двух лет
Серж Михел (справа)

Серж Михел (справа). Фото: Adam Holt / Reuters

Немецкий боксер российского происхождения Серж Михел, вернувшийся в страну и дебютировавший в промоушене Top Dog, в беседе с «Лентой.ру» рассказал о тюремном сроке, который он отбывал в Германии.

«У меня три судимости. Суммарно я провел за решеткой больше двух лет, наказание отбывал за драки и воровство. Денег не было, мы с пацанами вскрывали магазины, тащили алкоголь и сигареты. Первый срок я получил в 16, меня отправили в тюрьму на полтора года», — вспомнил Михел.

Материалы по теме:
«Горжусь, что родился на Сахалине» Как немецкий боксер после Олимпиады и тюрьмы вернулся в Россию ради кулачных боев
«Горжусь, что родился на Сахалине»Как немецкий боксер после Олимпиады и тюрьмы вернулся в Россию ради кулачных боев
Сегодня
«Люди хотят крови и зрелищ». Разбитые лица, синяки и хруст костей. Почему россияне полюбили бои на голых кулаках?
«Люди хотят крови и зрелищ».Разбитые лица, синяки и хруст костей. Почему россияне полюбили бои на голых кулаках?
6 мая 2021

По его словам, он не извлек урока из пребывания в тюрьме. «Практически сразу после освобождения загремел за решетку снова. Мне дали восемь месяцев, но в этот раз я полностью переосмыслил свою жизнь», — отметил спортсмен.

Во время отбытия второго срока Михел вернулся к боксерским тренировкам. Вскоре после освобождения он занял третье место на чемпионате Германии. «Абсолютно не горжусь своим криминальным прошлым, но понимаю, что тюрьма дала мне толчок — я поменял свою жизнь и вылез из говна, в котором находился. У каждого в жизни свой путь, у меня, к сожалению, он получился таким», — подытожил он.

Михел родился на Сахалине, но в возрасте шести лет вместе с семьей переехал в Германию, где и начал заниматься боксом. Впоследствии он представлял страну на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В его активе 18 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 15 побед и потерпел три поражения.

23 июня Михел дебютировал в кулачных боях в российском промоушене Top Dog. В поединке, который состоялся в Москве, боксер победил Наима Давудова, являющегося чемпионом организации в среднем весе. Михел выиграл техническим нокаутом в пятом раунде.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР заявили о смене тактики ВСУ

    Работу Керченской паромной переправы снова приостановили

    Скелет тигра и части тел диких животных изъяли у российских контрабандистов

    Устройство складного смартфона Google проверили на видео

    Улицы и торговый центр подтопило из-за ливней в российском городе

    В России установили новый рекорд по банкротству граждан

    Германия заявила об отсутствии консенсуса в НАТО по членству Украины

    Футболист клуба РПЛ рассказал о месячных тратах

    Сотрудники аэропорта Стамбула попытались отобрать у россиянки инвалидное кресло

    Стоматолог назвал оптимальную продолжительность жевания резинки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости