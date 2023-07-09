Вернувшийся в Россию боксер рассказал о тюремном сроке в Германии

Боксер российского происхождения Серж Михел рассказал, что провел в тюрьме более двух лет

Немецкий боксер российского происхождения Серж Михел, вернувшийся в страну и дебютировавший в промоушене Top Dog, в беседе с «Лентой.ру» рассказал о тюремном сроке, который он отбывал в Германии.

«У меня три судимости. Суммарно я провел за решеткой больше двух лет, наказание отбывал за драки и воровство. Денег не было, мы с пацанами вскрывали магазины, тащили алкоголь и сигареты. Первый срок я получил в 16, меня отправили в тюрьму на полтора года», — вспомнил Михел.

По его словам, он не извлек урока из пребывания в тюрьме. «Практически сразу после освобождения загремел за решетку снова. Мне дали восемь месяцев, но в этот раз я полностью переосмыслил свою жизнь», — отметил спортсмен.

Во время отбытия второго срока Михел вернулся к боксерским тренировкам. Вскоре после освобождения он занял третье место на чемпионате Германии. «Абсолютно не горжусь своим криминальным прошлым, но понимаю, что тюрьма дала мне толчок — я поменял свою жизнь и вылез из говна, в котором находился. У каждого в жизни свой путь, у меня, к сожалению, он получился таким», — подытожил он.

Михел родился на Сахалине, но в возрасте шести лет вместе с семьей переехал в Германию, где и начал заниматься боксом. Впоследствии он представлял страну на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В его активе 18 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 15 побед и потерпел три поражения.

23 июня Михел дебютировал в кулачных боях в российском промоушене Top Dog. В поединке, который состоялся в Москве, боксер победил Наима Давудова, являющегося чемпионом организации в среднем весе. Михел выиграл техническим нокаутом в пятом раунде.