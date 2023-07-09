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17:54, 9 июля 2023Мир

Генсек НАТО прокомментировал участие Зеленского в предстоящем саммите

Генсек НАТО заявил об отсутствии 100-процентной уверенности в участии Зеленского в саммите

Фото: Carl Court / Getty Images

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил об отсутствии 100-процентной уверенности в участии президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом пишет Sky News.

При этом генсек НАТО сообщил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским, подчеркнув, что они уже несколько раз разговаривали.

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По данным издания, решение украинского лидера о посещении знакового политического мероприятия также может зависеть от того, будет ли он доволен сигналами от союзников по поводу членства в альянсе.

Ранее в июле сообщалось, что Вильнюс за два дня до начала саммита НАТО живет обычной жизнью, в городе развешаны баннеры про встречу и флаги Украины. Обстановку в литовской столице раскрыл очевидец.

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    Фариза Бацазова
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