Генсек НАТО прокомментировал участие Зеленского в предстоящем саммите

Генсек НАТО заявил об отсутствии 100-процентной уверенности в участии Зеленского в саммите

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил об отсутствии 100-процентной уверенности в участии президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом пишет Sky News.

При этом генсек НАТО сообщил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским, подчеркнув, что они уже несколько раз разговаривали.

По данным издания, решение украинского лидера о посещении знакового политического мероприятия также может зависеть от того, будет ли он доволен сигналами от союзников по поводу членства в альянсе.

Ранее в июле сообщалось, что Вильнюс за два дня до начала саммита НАТО живет обычной жизнью, в городе развешаны баннеры про встречу и флаги Украины. Обстановку в литовской столице раскрыл очевидец.