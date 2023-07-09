Названа основная сложность для открытия офиса НАТО в Японии

NHK: открытие офиса НАТО в Японии осложняет позиция Франции, не поддержавшей инициативу

Японский телеканал NHK назвал основную сложность для открытия офиса НАТО в Японии. Отмечается, что осуществление этого плата затруднительно из-за позиции Франции, не поддержавшей инициативу.

В качестве подтверждения средство массовой информации приводит заявление представителя французской администрации, который 7 июля напомнил, что сферой деятельности альянса является Североатлантический регион.

По его словам, соответствующую позицию президент Франции Эммануэль Макрон ранее четко озвучил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Открытие офиса НАТО в Японии требует единогласного одобрения со стороны всех членов политической организации.

Ранее, 6 июня, президент Франции Эммануэль Макрон выступил против предложения НАТО открыть офис в Токио. Глава государства назвал большой ошибкой подталкивание альянса к расширению спектра и географии.

