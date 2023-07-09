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08:26, 9 июля 2023Экономика

В европейской стране решили продолжить закупать российский газ

FT: австрийский концерн OMV продолжит закупать газ у РФ по контракту, несмотря на санкции

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Австрийский концерн OMV решил продолжить закупки российского газа у «Газпрома» по долгосрочному контракту, несмотря на санкции, об этом заявил его глава Альфред Штерн в интервью Financial Times (FT).

«До тех пор, пока "Газпром" будет поставлять, мы продолжим получать эти объемы от "Газпрома"», — подчеркнул руководитель нефтегазового концерна европейской страны.

Штерн отметил, что организация имеет возможность закупать топливо из любого источника, пока он является юридически приемлемым, а устранение одного из них приведет к росту цен.

По словам главы концерна, продолжается работа над диверсификацией поставок газа, например, OMV сотрудничает с румынской Romgaz.

В марте стало известно, что в 2022 году иностранные нефтяные гиганты из-за обесценивания активов в России списали с балансов почти 58 миллиардов долларов. Участвовавшая в совместном предприятии с «Газпромом» австрийская OMV потеряла 2,67 миллиарда долларов, из которых 1,07 миллиарда приходится на потери из-за вложений в «Северный поток-2».

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    Марина Совина
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