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16:08, 9 июля 2023Бывший СССР

Стал известен позывной главкома ВСУ Залужного

Украинский военнослужащий Штефан: позывной главкома ВСУ Залужного Волонтер

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный имеет позывной Волонтер. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил украинский военнослужащий Анатолий Штефан.

«Кто не знает, позывной главкома Волонтер. Думаю, что не нужно разъяснять почему», — написал он в соцсети, сопроводив публикацию картинками с изображением персонажа, похожего на Грогу (Малыша Йоду) из сериала «Мандалорец».

В июне на бронежилете Залужного заметили шеврон с персонажем спин-оффа «Звездных войн».

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    Варвара Кошечкина
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