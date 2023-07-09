Стал известен позывной главкома ВСУ Залужного

Украинский военнослужащий Штефан: позывной главкома ВСУ Залужного Волонтер

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный имеет позывной Волонтер. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил украинский военнослужащий Анатолий Штефан.

«Кто не знает, позывной главкома Волонтер. Думаю, что не нужно разъяснять почему», — написал он в соцсети, сопроводив публикацию картинками с изображением персонажа, похожего на Грогу (Малыша Йоду) из сериала «Мандалорец».

В июне на бронежилете Залужного заметили шеврон с персонажем спин-оффа «Звездных войн».