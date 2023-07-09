В Китае указали на раскол в НАТО и усиление контроля США

GT: продление срока Столтенберга на год говорит о расколе в НАТО и усиление контроля США

Продление срока генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на его посту еще на один год говорит о разногласиях внутри альянса. С таким мнением выступила газета из Китая Global Times.

«На фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной блокировка других кандидатов и переизбрание Столтенберга показывают плохо скрываемые разногласия внутри НАТО и ужесточающийся контроль США», — отмечается в публикации.

Профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Шэнь И уточнил, что считает Белый дом не лидером НАТО, а его хозяином. Поэтому альянс нуждается в руководителе, который разделяет проамериканскую позицию и продвигает ее среди остальных стран-членов. Столтенберг является идеальной кандидатурой, отметил он.

4 июля стало известно, что Столтенберг останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года. Информацию подтвердил и сам глава альянса.