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01:05, 9 июля 2023Мир

В Китае указали на раскол в НАТО и усиление контроля США

GT: продление срока Столтенберга на год говорит о расколе в НАТО и усиление контроля США
СюжетРоссия и НАТО:
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Yves Herman / Reuters

Продление срока генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на его посту еще на один год говорит о разногласиях внутри альянса. С таким мнением выступила газета из Китая Global Times.

«На фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной блокировка других кандидатов и переизбрание Столтенберга показывают плохо скрываемые разногласия внутри НАТО и ужесточающийся контроль США», — отмечается в публикации.

Профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Шэнь И уточнил, что считает Белый дом не лидером НАТО, а его хозяином. Поэтому альянс нуждается в руководителе, который разделяет проамериканскую позицию и продвигает ее среди остальных стран-членов. Столтенберг является идеальной кандидатурой, отметил он.

4 июля стало известно, что Столтенберг останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года. Информацию подтвердил и сам глава альянса.

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    Марина Совина
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