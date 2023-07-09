Пьяная пациентка избила санитарку из-за несогласия с диагнозом
Пациентка в состоянии алкогольного опьянения напала на санитарку в городе Балаково Саратовской области из-за несогласия с диагнозом. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
Отмечается, что пьяная россиянка избила работницу травмпункта после исключения у нее перелома «пальца, которым она ковыряла в носу».
«После осмотра и полученного рентгеновского снимка перелом не подтвердился, что сильно огорчило пациентку, — написал глава ведомства. — Свое огорчение и несогласие с поставленным диагнозом она выразила своеобразно — схватила за волосы и сильно ударила головой о стену санитарку травмпункта».
Костин сообщил, что пострадавшая госпитализирована, заявление в полицию она напишет при опросе правоохранителями в больнице.
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