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12:53, 9 июля 2023Россия

Пьяная пациентка избила санитарку из-за несогласия с диагнозом

В Саратовской области пьяная пациентка напала на санитарку из-за несогласия с диагнозом

Фото: Elnur / Shutterstock / Fotodom

Пациентка в состоянии алкогольного опьянения напала на санитарку в городе Балаково Саратовской области из-за несогласия с диагнозом. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Отмечается, что пьяная россиянка избила работницу травмпункта после исключения у нее перелома «пальца, которым она ковыряла в носу».

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«После осмотра и полученного рентгеновского снимка перелом не подтвердился, что сильно огорчило пациентку, — написал глава ведомства. — Свое огорчение и несогласие с поставленным диагнозом она выразила своеобразно — схватила за волосы и сильно ударила головой о стену санитарку травмпункта».

Костин сообщил, что пострадавшая госпитализирована, заявление в полицию она напишет при опросе правоохранителями в больнице.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина избил педиатра, чтобы получить для своего ребенка направление к аллергологу. По словам пострадавшего врача, мужчина ударил его в щеку и бедро, а также чуть не сломал руку.

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    Фариза Бацазова
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