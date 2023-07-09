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03:01, 9 июля 2023Мир

В Британии назвали причину трудностей контрнаступления ВСУ

Британский политолог Галеотти: наступлению ВСУ мешает возросшая эффективность ВС России
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Unsplash

Британский политолог и писатель Марк Галеотти прокомментировал ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с газетой The Times.

Галеотти подчеркнул, что ВСУ не осуществили прорыва ни на одном из направлений наступления. По его мнению, этот фактор говорит о «неожиданному упорстве» российских сил. Политолог также добавил, что Москва проявила «способность извлечь уроки из последних 16 месяцев».

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Так, эксперт назвал причину трудностей контрнаступления ВСУ и уточнил, что ему мешает возросшая эффективность ВС РФ. Российские военные стали лучше координировать свои действия и эффективнее использовать артиллерию, а также БПЛА для воздушной разведки. Галеотти подчеркнул, что операция ВСУ находится на начальном этапе: у Киева есть шесть бригад с западным вооружением, которые «дают им все шансы прорвать российскую оборону».

Ранее на Западе назвали главное преимущество российских войск перед украинскими. По мнению издания Newsweek, российские войска успешно сдерживают контрнаступление ВСУ при помощи авиации.

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    Марина Совина
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