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00:24, 9 июля 2023Мир

Военный аналитик объяснил финансирование обучения ВСУ в Европе

Военный аналитик Михайлов: Запад обучает ВСУ, чтобы избегать темы поставки техники Украине

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / Globallookpress.com

Западные страны активно финансируют обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы создать видимость участия в делах Киева и избежать темы поставок техники. Об этом заявил военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, пишет Ura.ru.

По его словам, Киеву было выделено огромное количество средств на обучение украинской армии. Основную часть расходов понесли государства Европы. По мнению специалиста, это — демонстрация своего участия в коллективном процессе военной поддержки ВСУ.

«Такая завуалированная форма — танки мы дать не можем, боевые машины пехоты (БМП) дать не можем, гаубицы дать не можем, самолеты и подавно, а вот, допустим, обучить 500 военнослужащих, это мы можем», — объяснил он.

Как уточнил эксперт, после обучения в Европе не все украинские военные стремятся вернуться в свою страну. «В среднем четверть трети не доезжает обратно до Украины, разбегается», — указал он.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ вынуждены переучиваться в непосредственной близости от передовой, поскольку обучение, которое они прошли в Европе, не подходит для реалий боевых действий против российской армии.

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    Марина Совина
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