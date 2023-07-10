Минобороны ФРГ возложило ответственность за использование кассетных бомб на Киев

Минобороны ФРГ: Киев ответит за возможное применение немецких кассетных бомб

За возможное применение кассетных боеприпасов при помощи немецких орудий несет ответственность сам Киев, а не Берлин, подчеркнул представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц на брифинге кабинета министров страны. Его цитирует РИА Новости.

«Нет немецкого оружия на Украине. Есть украинское оружие немецкого происхождения, а это — совершенно другие обстоятельства», — отметил Коллатц. Так он ответил на вопрос журналистов о том, как германская сторона отнеслась бы к возможному применению кассетных боеприпасов при помощи немецких орудий.

Представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер ранее добавил, что запросы американской стороны на провоз кассетных боеприпасов по территории Германии не поступали. Сама министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, отвечая на вопрос о возможной передаче таких боеприпасов Киеву, отметила: Берлин привержен подписанной в Осло конвенции, запрещающей применение боеприпасов данного типа.