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16:14, 10 июля 2023Спорт

Россиянка отказалась пожимать руку судье после проигрыша на Уимблдоне

Россиянка Андреева не пожала руку судье после штрафа в матче 1/8 финала на Уимблдоне-2023

Фото: Stupnikov Alexander/ FC Spartak / Globallookpress.com

Российская теннисистка Мирра Андреева отказалась пожимать руку судье после проигрыша матча на Уимблдоне-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В розыгрыше финального гейма третьего сета Андреева получила штрафное очко за бросок ракетки. Россиянка пыталась объяснить арбитру, что упала на корт и поэтому выронила ракетку, то есть сделала это не специально. Однако ее доводы не были приняты и последовало наказание, так как по ходу тай-брейка во втором сете ей было вынесено предупреждение.

10 июля 16 летняя Андреева уступила американке Мэдисон Кис в матче 1/8 финала турнира. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.

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    Дарья Коршунова
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