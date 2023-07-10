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18:21, 10 июля 2023Силовые структуры

Российский судья стал фигурантом дела о мошенничестве на миллионы рублей

Судью арбитражного суда Тульской области задержали за мошенничество на 4,5 миллиона рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Судью арбитражного суда Тульской области задержали за мошенничество, посредничество во взяточничестве и покушение на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в период с июня 2019 по апрель 2021 года судья через посредника получил 4,5 миллиона рублей от представителя фирмы. Он обещал, что передаст эти деньги другому судье для того, чтобы тот отменил решение по иску одной из компаний. При этом в реальности все деньги он оставил себе.

Помимо этого, подозреваемый узнал о том, что в суде будет рассматриваться жалоба мужчины о признании права собственности на нежилое помещение. После этого он предложил своему знакомому связаться с представителем заявителя и предложить ему за взятку в 1,5 миллиона рублей добиться того, чтобы исковые требования мужчины были удовлетворены. Представитель сделал вид, что согласился, однако сам сообщил о предложении сотрудникам ФСБ. В итоге передача суммы происходила под их контролем.

Кроме того, в декабре судья купил 36 товаров на маркетплейсе на сумму 146 миллионов рублей. После их получения он заменил новые вещи на старые и потребовал, чтобы сотрудница пункта выдачи вернул ему деньги за некачественный товар. Женщина отказалась оформить возврат и вызвала полицейских.

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    Елизавета Новикова
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