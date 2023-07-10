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23:53, 10 июля 2023Мир

У чехов снизилось доверие к ЕС

Доверие чехов к Евросоюзу, НАТО и ООН снизилось до уровня 2016 года

Фото: Yves Herman / Reuters

Доверие жителей Чехии к Евросоюзу (ЕС), НАТО и ООН снизилось по сравнению с 2022 годом. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные порталом irozhlas.cz.

Отмечается, что доверие опустилось до наименьшего с 2016 года уровня — сейчас деятельность организации поддерживают 46 процентов чехов. В прошлом году этот показатель составлял 58 процентов. Доверие к НАТО снизилось с 67 процентов до 56 процентов, к ООН — с 63 процентов до 52 процентов.

По данным портала, опрос проводился с 27 марта по 22 мая. В нем приняли участие 834 жителя республики старше 15 лет.

Ранее президент Чехии Петр Павел обещал, что власти страны продолжат помогать Украине. Он призвал Киев рассчитывать на всестороннюю поддержку страны.

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    Юлия Мискевич
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