У чехов снизилось доверие к ЕС

Доверие чехов к Евросоюзу, НАТО и ООН снизилось до уровня 2016 года

Доверие жителей Чехии к Евросоюзу (ЕС), НАТО и ООН снизилось по сравнению с 2022 годом. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные порталом irozhlas.cz.

Отмечается, что доверие опустилось до наименьшего с 2016 года уровня — сейчас деятельность организации поддерживают 46 процентов чехов. В прошлом году этот показатель составлял 58 процентов. Доверие к НАТО снизилось с 67 процентов до 56 процентов, к ООН — с 63 процентов до 52 процентов.

По данным портала, опрос проводился с 27 марта по 22 мая. В нем приняли участие 834 жителя республики старше 15 лет.

Ранее президент Чехии Петр Павел обещал, что власти страны продолжат помогать Украине. Он призвал Киев рассчитывать на всестороннюю поддержку страны.