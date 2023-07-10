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16:29, 10 июля 2023Культура

Стало известно об отеке мозга у выпавшего из окна сына Ефремова

Shot: у выпавшего из окна сына Михаила Ефремова Николая развился отек мозга

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

У сына российского актера Михаила Ефремова Николая, выпавшего из окна третьего этажа, развился отек мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что на месте ушиба врачи обнаружили уплотнение, из-за чего в лобной доле головного мозга актера начала скапливаться излишняя жидкость, препятствующая поступлению кислорода. По данным Shot, медики провели трепанацию черепа и поставили проточно-промывную систему для очистки раны.

Ранее сообщалось, что у Николая Ефремова начались проблемы с легкими после операций. Медики диагностировали у сына актера пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости, приводит к частичному или полному коллапсу легкого) и установили дренаж.

30 июня сообщалось, что сын Ефремова выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой травмой. Он подчеркнул, что падение было случайным. Однако соседи заявили, что Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.

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    Варвара Кошечкина
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