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12:09, 10 июля 2023Культура

У выпавшего из окна сына Михаила Ефремова начались проблемы с легкими

Mash: у выпавшего из окна сына Михаила Ефремова начались проблемы с легкими

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

У сына российского актера Михаила Ефремова Николая, выпавшего из окна третьего этажа, начались проблемы с легкими после операций. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что медики диагностировали у Николая Ефремова пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости, приводит к частичному или полному коллапсу легкого) и установили дренаж. По данным канала, врачи также стараются откачать лишнюю жидкость, которая сбивает работу вентиляционной функции легких.

Ранее стало известно, что сыну актера провели уже пять операций, в ходе которых Ефремову удалили часть костей таза, которые уже было невозможно восстановить. В настоящее время он находится в сознании, но не ориентируется в пространстве, его состояние оценивается как тяжелое.

30 июня сообщалось, что сын Ефремова выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой травмой. Он подчеркнул, что падение было случайным. Однако соседи заявили, что Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.

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    Варвара Кошечкина
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