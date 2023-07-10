Mash: у выпавшего из окна сына Михаила Ефремова начались проблемы с легкими

У сына российского актера Михаила Ефремова Николая, выпавшего из окна третьего этажа, начались проблемы с легкими после операций. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что медики диагностировали у Николая Ефремова пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости, приводит к частичному или полному коллапсу легкого) и установили дренаж. По данным канала, врачи также стараются откачать лишнюю жидкость, которая сбивает работу вентиляционной функции легких.

Ранее стало известно, что сыну актера провели уже пять операций, в ходе которых Ефремову удалили часть костей таза, которые уже было невозможно восстановить. В настоящее время он находится в сознании, но не ориентируется в пространстве, его состояние оценивается как тяжелое.

30 июня сообщалось, что сын Ефремова выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой травмой. Он подчеркнул, что падение было случайным. Однако соседи заявили, что Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.