В России стартовал новый отбор в отряд космонавтов

«Роскосмос» объявил о старте четвертого открытого отбора в отряд космонавтов

«Роскосмос» объявил о старте четвертого набора в отряд космонавтов. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Цель совместного с Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина мероприятия — обеспечить выполнение задач Федеральной космической программы России.

Уточняется, что в конкурсе может принять участие любой россиянин в возрасте до 35 лет, который соответствует всем предъявляемым требованиям. Заявки будут приниматься до 30 октября этого года.

Ранее в Научно-производственном объединении (НПО) «Андроидная техника» оценили возможность отправки на Марс российского робота-«кентавра». В НПО отметили, что говорить об отправке «кентавра» преждевременно.