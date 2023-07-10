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21:56, 10 июля 2023Наука и техника

В России стартовал новый отбор в отряд космонавтов

«Роскосмос» объявил о старте четвертого открытого отбора в отряд космонавтов
СюжетКосмическая программа России:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Роскосмос» объявил о старте четвертого набора в отряд космонавтов. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Цель совместного с Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина мероприятия — обеспечить выполнение задач Федеральной космической программы России.

Уточняется, что в конкурсе может принять участие любой россиянин в возрасте до 35 лет, который соответствует всем предъявляемым требованиям. Заявки будут приниматься до 30 октября этого года.

Ранее в Научно-производственном объединении (НПО) «Андроидная техника» оценили возможность отправки на Марс российского робота-«кентавра». В НПО отметили, что говорить об отправке «кентавра» преждевременно.

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    Юлия Мискевич
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