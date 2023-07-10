Посольство увидело признание США в совершении военных преступлений на Украине

Посольство РФ: США де-факто признались в совершении военных преступлений на Украине

Посольство России в Вашингтоне увидело фактическое признание США в совершении военных преступлений на Украине. Так там прокомментировали заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби о передаче Киеву кассетных боеприпасов, передает ТАСС.

Там подчеркнули, что американский чиновник «де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта», а также заявил, что «от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане». «В извращенном представлении сотрудника Белого дома это приносит "меньший вред", нежели действия России», — добавили в диппредставительстве.

Ранее Джон Кирби заявил, что решение США передать Украине кассетные боеприпасы связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он добавил, что в США «внимательно относятся к опасениям по поводу пострадавших среди гражданского населения и неразорвавшихся боеприпасов».