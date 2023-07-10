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16:22, 10 июля 2023Ценности

Раскрыты простые способы удалить пятна от дезодоранта с одежды

Блогерша Амелия посоветовала удалять пятна от дезодоранта моющим средством и уксусом

Фото: Koldunov / Shutterstock / Fotodom

Блогерша Амелия (фамилия неизвестна) раскрыла простые способы удалить пятна от дезодоранта с одежды. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok, который насчитывает 103,2 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом @ameliashomeedit регулярно публикует ролики, в которых делится рекомендациями по уходу за домом и вещами. Она рассказала, что очистить ткань поможет кислородный отбеливатель, который под воздействием воды выделяет вещество, способное удалить пятна.

Помимо этого, юзерша посоветовала смешать в одной емкости средство для мытья посуды и домашний уксус. Затем, по ее словам, нужно воспользоваться зубной щеткой, которая поможет свести загрязнение. «Хорошо поскрабируйте щеткой до образования пузырьков и увидите результат», — уточнила она.

Ранее эксперты перечислили способы удалить пятна с белых носков.

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    Екатерина Ештокина
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