Стало известно о решающих встречах Эрдогана для членства Швеции в НАТО
Встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках саммита НАТО в Вильнюсе станут решающими для возможного членства Швеции в НАТО. Об этом сообщает газета Milliyet.
По информации издания, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг проведет переговоры с участием Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. В ходе встречи стороны попытаются урегулировать разногласия по вопросу вступления Стокгольма в блок.
При этом отмечается, что от Турции не ожидают официального одобрения заявки Швеции в альянс на саммите. Для шведской стороны будет важно показать свою приверженность исполнению условий Турции и доказать, что после саммита Стокгольм предпримет ряд мер.
«Аналогичным образом, двусторонние встречи, которые президент Эрдоган проведет на саммите, также сыграют решающую роль», — резюмировало Milliyet.
Ранее Столтенберг сказал, что на саммите в Вильнюсе Швеция не станет членом альянса. Он пояснил, что Турция не успеет ратифицировать заявку, даже если такое желание возникнет у Анкары. Эрдоган заявил, что не может одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО из-за поддержки страной-кандидатом террористических движений