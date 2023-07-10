Стало известно о решающих встречах Эрдогана для членства Швеции в НАТО

Milliyet: встречи Эрдогана в Вильнюсе станут решающими для членства Швеции в НАТО

Встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках саммита НАТО в Вильнюсе станут решающими для возможного членства Швеции в НАТО. Об этом сообщает газета Milliyet.

По информации издания, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг проведет переговоры с участием Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. В ходе встречи стороны попытаются урегулировать разногласия по вопросу вступления Стокгольма в блок.

При этом отмечается, что от Турции не ожидают официального одобрения заявки Швеции в альянс на саммите. Для шведской стороны будет важно показать свою приверженность исполнению условий Турции и доказать, что после саммита Стокгольм предпримет ряд мер.

«Аналогичным образом, двусторонние встречи, которые президент Эрдоган проведет на саммите, также сыграют решающую роль», — резюмировало Milliyet.

Ранее Столтенберг сказал, что на саммите в Вильнюсе Швеция не станет членом альянса. Он пояснил, что Турция не успеет ратифицировать заявку, даже если такое желание возникнет у Анкары. Эрдоган заявил, что не может одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО из-за поддержки страной-кандидатом террористических движений