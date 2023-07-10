Российский актер ответил на вопрос о желании эмигрировать

Актер Евланов ответил на вопрос о желании уехать из России в 1990-х словами о счастье

Российский актер театра и кино Михаил Евланов ответил на вопрос о желании эмигрировать из России в 1990-х годах. Своим мнением он поделился в интервью для Teleprogramma.pro.

Во время разговора актера спросили, какой ему запомнилась эпоха 1990-х. По его словам, на тот период пришлось время взросления и первых чувств. Евланова также спросили, не хотелось ли ему в те годы уехать из страны.

«Не бывает счастливых стран. Если нет счастья там, где ты живешь, ты его нигде не найдешь. Это вопрос к самому себе. Хочешь ли ты быть счастливым, радостным и нужным? Счастье — это возможность бескорыстно творить добрые дела, полезные людям», — объяснил свою позицию актер.

Ранее певец Сергей Пенкин высказался на тему эмиграции, отметив, что несколько лет назад ему предлагали получить гражданство других стран — Италии и США. Пенкин уточнил, что отказался от подобной возможности, так как хотел жить только в России.