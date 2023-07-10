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20:23, 10 июля 2023Интернет и СМИ

Побывавшая в Европе Галич поделилась неприятными впечатлениями

Ида Галич рассказала, что недовольна организацией концертов в европейских городах

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Популярная ведущая и блогерша Ида Галич пожаловалась на организацию концертов в европейских городах. Неприятными впечатлениями она поделилась в своем Telegram.

Галич рассказала, что посетила концерт группы Depeche Mode в Берлине и осталась недовольна организацией. «Нас чуть не попросили с концерта, а мне угрожали тюрьмой. Потому что какой-то не очень хороший человек забыл надеть на нас браслеты», — поделилась блогерша. Она добавила, что это обстоятельство не помешало ей попасть на мероприятие.

Также ведущая вспомнила, как столкнулась с подобными сложностями, когда посещала концерт в Барселоне. Тогда их с бывшим мужем Аланом Басиевым не пускали на стадион, где должно было состояться событие, потому что неизвестные прошли по их билетам.

«Я в очередной раз убедилась, что европейская система концертной деятельности — дно», — заключила Галич.

Ранее Галич рассказала, какое качество в мужчинах считает главным. По словам ведущей, для нее важно, чтобы у мужчины в жизни было дело, которое бы вдохновляло его. Она добавила, что это занятие не обязательно должно приносить большие доходы.

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    Мария Большакова
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