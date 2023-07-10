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08:28, 10 июля 2023Мир

Шесть человек погибли при нападении мужчины на детский сад в Китае

Шесть человек погибли при нападении мужчины с ножом на детский сад в Китае

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Шесть человек погибли в результате нападения мужчины с ножом на детский сад в юго-восточной провинции Китая Гуандун. Об этом сообщает South China Morning Post.

Еще один человек был ранен. Выяснилось, что жертвами преступления стали трое воспитанников, учитель и двое родителей. Полиция задержала 25-летнего напавшего через 20 минут.

В 2019 году в Китае мужчина напал с ножом на учащихся одной из начальных школ в провинции Хунань. Тогда погибли два школьника, еще два человека пострадали и были госпитализированы. Преступником оказался 31-летний местный житель, он отказался раскрывать мотив нападения.

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    Марина Совина
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