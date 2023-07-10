Шесть человек погибли при нападении мужчины на детский сад в Китае

Шесть человек погибли при нападении мужчины с ножом на детский сад в Китае

Шесть человек погибли в результате нападения мужчины с ножом на детский сад в юго-восточной провинции Китая Гуандун. Об этом сообщает South China Morning Post.

Еще один человек был ранен. Выяснилось, что жертвами преступления стали трое воспитанников, учитель и двое родителей. Полиция задержала 25-летнего напавшего через 20 минут.

В 2019 году в Китае мужчина напал с ножом на учащихся одной из начальных школ в провинции Хунань. Тогда погибли два школьника, еще два человека пострадали и были госпитализированы. Преступником оказался 31-летний местный житель, он отказался раскрывать мотив нападения.

