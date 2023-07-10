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11:45, 10 июля 2023Из жизни

Еж раздулся до размеров мяча из-за редкого заболевания

Сотрудники Центра спасения диких животных в Великобритании спасли раздувшегося ежа
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stefan Heinemann / Unsplash

Любитель природы в британском графстве Айршир спас ежа, который раздулся до размеров футбольного мяча из-за редкого заболевания. Об этом сообщает The Scottish Sun.

Зверек был найден в саду и доставлен в Центр спасения диких животных. Оказалось, что еж страдает от редкого заболевания, известного как «синдром воздушного шара». Это состояние, при котором под кожей скапливается газ. Без незамедлительного лечения оно может привести к летальному исходу.

Сотрудники Центра спасения диких животных трижды прокалывали ежа медицинской иглой, но газ продолжал скапливаться под его кожей. Для лечения возможной инфекции и снижения боли зверьку дали антибиотики и обезболивающие средства.

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Ожидается, что для полного выздоровления ежу, которого окрестили Шарик, понадобится около двух недель. После этого его выпустят на волю.

Сотрудница Центра спасения Гейнор Кристи, присматривающая за зверьком во время лечения, рассказала, что это самый раздутый еж, которого они когда-либо видели. Она выразила благодарность человеку, который сообщил о животном, и отметила, что теперь еж выглядит гораздо лучше, чем при поступлении в Центр.

Ранее сообщалось, что защитники животных спасли из зоопарка ежика, у которого выпали все иголки. Защитники природы рассказали изданию, что иглы у ежиков выпадают из-за болезни.

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    Алиса Дмитриева
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