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17:30, 10 июля 2023Мир

Совет Украина — НАТО назвали иллюзией членства в альянсе

Политолог Блохин назвал Совет Украина — НАТО иллюзией членства в альянсе

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Деятельность Совета УкраинаНАТО, создание которого планируется анонсировать в ходе грядущего саммита альянса в Вильнюсе 11-12 июля, станет не более чем иллюзией членства Киева в организации, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Своим мнением эксперт поделился с «Лентой.ру»

«Украина и НАТО уже и так фактически работают по этому формату сотрудничества. НАТО и так накачивает Украину системами вооружений. На саммите нужно будет выдать какие-то результаты, пообещать вооружение и перспективу членства Украины», — сказал специалист.

Формат Совета Украина — НАТО можно считать наживкой перед тем, как принять Украину в НАТО, первые шаги на этом пути. НАТО пытается создать иллюзию, видимость того, что он взял курс на интеграцию в НАТО

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

При этом эксперт обратил внимание на то, что в краткосрочной перспективе Украина не может быть принята в альянс в связи с тем, что, как напомнил Блохин, в организацию не принимают государства с территориальными спорами. Так, по мнению политолога, членство Украины в НАТО станет возможным только после окончания специальной военной операции.

Ранее стало известно, что Киеву предоставят статус равного партнера в рамках Совета Украина — НАТО, о создании которого будет объявлено на саммите в Вильнюсе. Украинская сторона будет иметь право созывать заседания Совета, организовывать рабочие комитеты, а также принимать обязательные для других стран решения.

«Мы собираемся явиться в Вильнюс с пакетом мер. В него войдут не только заявления, но и практическая и политическая поддержка», — заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский не будет разочарован результатами саммита в Вильнюсе.

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    Кирилл Садовский
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