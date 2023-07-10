В сети появились фото Ким Кардашьян без макияжа

Папарацци сфотографировали Ким Кардашьян без макияжа во время прогулки с дочерью Норт

Папарацци сняли американскую телезвезду и предпринимательницу Ким Кардашьян без макияжа. Соответствующие снимки появились на сайте издания Daily Mail.

42-летняя знаменитость была замечена во время прогулки с дочерью Норт в Айдахо. Так, для семейного отдыха бизнесвумен надела черный спортивный комбинезон и бейсболку. Кроме того, телезвезда отказалась от макияжа, а волосы распустила. Также можно заметить, что у нее на лбу и подбородке прыщи.

В июне сообщалось, что Ким Кардашьян наняла стилиста и визажиста, чтобы сделать фото для водительского удостоверения, и была обругана в сети. В новом выпуске шоу «The Kardashians» знаменитость предстала перед камерами сидящей на стуле в черном топе, куртке и шлепанцах. «Клянусь, сюда я пришла за своими правами», — заявила она.