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19:34, 10 июля 2023Силовые структуры

Задержанного сотрудниками ФСБ бывшего полицейского осудят за мошенничество

На Чукотке задержанного сотрудниками ФСБ бывшего полицейского осудят за мошенничество

Фото: Hakim Graphy / Shutterstock / Fotodom

На Чукотке бывший оперуполномоченный полиции предстанет перед судом по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Чукотскому автономному округу.

По данным ведомства, в апреле 2023 года экс-полицейский, работая в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по региону, узнал о расследовании уголовных дел о мошенничестве. После этого он предложил знакомому бизнесмену помочь ему передать взятку в размере 370 тысяч рублей эксперту. Правоохранитель пообещал, что за вознаграждение эксперт вынесет выгодное коммерсанту заключение по строительно-техническим судебным экспертизам, позволяющим прекратить дела о мошенничестве.

После того, как предприниматель перевел стражу порядка 100 тысяч рублей, правоохранителя задержали сотрудники ФСБ. По данным следствия, в реальности полицейский не собирался передавать взятку эксперту, а хотел потратить всю сумму на личные нужды.

После возбуждения дела фигурант был уволен из органов внутренних дел.

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    Елизавета Новикова
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