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09:04, 10 июля 2023Ценности

58-летняя женщина раскрыла секреты своей привлекательности

58-летняя блогерша Джиджи без морщин рассказала, что умывается для сохранения молодости

Кадр: @gigi__333 / TikTok

Блогерша зрелого возраста Джиджи (фамилия неизвестна) с моложавым внешним видом раскрыла секреты своей привлекательности. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом gigi__333 продемонстрировала свое лицо крупным планом. На размещенных кадрах видно, что на коже юзерши отсутствуют морщины и другие косметические дефекты. По словам Джиджи, для сохранения молодости она всегда умывается перед сном. Помимо этого, женщина съедает в день по три бразильских ореха.

«Третий шаг и, наверное, самый важный: не забывайте отшелушивать кожу. Причем необходимо это делать регулярно», — продолжила она. В заключение блогерша напомнила о важности употребления достаточного количества воды. «Я советую перед каждым стаканом класть под язык щепотку кельтской морской соли и повторять это по восемь-девять раз в день», — рассказала она.

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Подписчики оценили внешность пользовательницы сети в комментариях под постом. «Не могу поверить, что вам 58!», «Вы выглядите просто потрясающе, словно вам 40 лет», «Ваша кожа просто сияет! Надеюсь, я в ваши годы буду выглядеть примерно так же», — восхитились они.

В июне косметолог и дерматолог Елена Шаманина перечислила россиянам действенные способы предотвратить раннее появление морщин. Медик посоветовала полностью отказаться от загара и использовать средства с SPF, поскольку ультрафиолетовое излучение пагубно влияет на эпидермис. Кроме того, по словам Шаманиной, ботулинотерапия способна остановить процесс раннего старения.

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    Екатерина Ештокина
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