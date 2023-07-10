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19:19, 10 июля 2023Ценности

51-летняя блогерша раскрыла секреты моложавой внешности

51-летняя блогерша Калебич посоветовала выпивать дневную норму воды для омоложения

Кадр: @annamariakalebic / TikTok

Блогерша зрелого возраста Аннамарии Калебич раскрыла простые секреты своей моложавой внешности. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 55,9 тысячи подписчиков.

В первую очередь пользовательница сети с никнеймом annamariakalebic посоветовала выпивать дневную норму воды, чтобы придать коже сияния. «Также если вы постоянно тренируетесь, важно восполнять элетролиты и соли, которые нельзя получить из воды», — уточнила она.

Помимо этого, юзерша отметила важность употребления большого количества растительной пищи: фруктов, овощей и бобовых. «Такие продукты обогащены антиоксидантами, которые предотвращают повреждение клеток. Я рекомендую сделать овощи главным блюдом в тарелке, а сложные углеводы — второстепенным. Также не забывайте о норме белка», — добавила она.

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Кроме того, Калебич рассказала, что любая физическая активность, в том числе растяжка или пробежка, обогащают тело кислородом, тем самым оздоравливая его. «При этом будьте внимательны: чрезмерно активные упражнения могут привести к потере объема в коже, поэтому я выполняю не слишком интенсивные действия», — предупредила автор видео.

В заключение женщина заявила, что растирает тоник между ладонями, а затем наносит его на лицо, чтобы кожа выглядела более гладкой и блестящей.

В июне врач-косметолог и дерматолог Елена Шаманина перечислила россиянам действенные способы предотвратить раннее появление морщин. В первую очередь специалистка рассказала, что любая профилактика зависит от домашнего ухода, который нужно начинать с 16 лет. Так, доктор уточнила, что необходимо очищать, увлажнять и защищать от солнца кожу подходящими по типу средствами.

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    Екатерина Ештокина
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