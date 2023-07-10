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01:33, 10 июля 2023Мир

На Западе опечалились из-за возможного принятия Украины в НАТО

Politico: принятие Украины в НАТО станет для Запада большой печалью

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

На Западе серьезно обеспокоены из-за дискуссий о принятии Украины в НАТО и считают, что положительное решение по данному вопросу стало бы существенной проблемой. Об этом написала обозреватель Politico Лили Байер, приводя слова европейского дипломата.

Байер отметила, что среди стран Североатлантического альянса есть серьезные опасения по вопросу расширения военного блока. На Западе существуют «невысказанные сомнения» на этот счет. В частности, из-за того, что Киеву необходимо провести еще множество демократических реформ.

«Если бы решение принять Украину было неизбежным, это стало бы большой печалью», — приводит журналистка слова европейского дипломата.

Ранее в США сообщили о намерении НАТО заявить о необходимости реформ на Украине. По словам помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана, в настоящее время идет работа над итоговым коммюнике альянса, который касается желания Киева добиваться членства в НАТО. В документе, помимо прочего, будет говориться о процессе продолжения реализации реформ на Украине, добавил представитель Белого дома.

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    Екатерина Подвигина
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