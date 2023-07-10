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20:33, 10 июля 2023Наука и техника

Обнаружена планета-зеркало с металлической атмосферой

Astronomy & Astrophysics: обнаружена экзопланета с самой высокой отражающей способностью

Фото: ESA

Астрономы обнаружили, что раскаленная экзопланета, где идут дожди из расплавленного титана, имеет самую высокую отражающую способность, которую когда-либо наблюдали вне Солнечной системы. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Экзопланета LTT9779b, которая находится на расстоянии 260 световых лет от Земли, отражает до 80 процентов падающего на нее света от родительской звезды. Она имеет размеры Нептуна и располагается близко к звезде, делая один оборот вокруг нее за 19 часов. До сих пор на таком расстоянии обнаруживались лишь газовые гиганты, которые в 10 раз больше Земли, или небольшие скалистые планеты.

Наблюдения были проведены с помощью космического телескопа CHEOPS. Температура дневной стороны планеты достигает двух тысяч градусов Цельсия, что, как считалось слишком высоко для формирования облаков, однако астрономы обнаружили признаки их существования в атмосфере LTT9779b. Предполагается, что высокая температура способствует плавлению и испарению металлов и силикатов, которые перенасыщают атмосферу и конденсируются в металлические облака.

LTT9779b находится в так называемой «пустыне горячих нептунов» — близкой к звезде области, где почти отсутствуют планеты размером с Нептун. Считается, что из-за высокой температуры и звездного ветра газовая оболочка испаряется, оставляя скалистое ядро. Однако в случае LTT9779b металлические облака действуют как зеркальный щит, отражая лучистую энергию и предотвращая испарение атмосферы. Значение альбедо похоже на значение альбедо у Венеры в Солнечной системе.

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    Александр Еникеев
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