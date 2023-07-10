Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:37, 10 июля 2023Мир

Германия не поддержала идею полного «распада» России

FT: Германия не поддерживает идею «распада» России при поражении в конфликте с Украиной

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Германия не поддерживает идею достижения полного «распада» России при поражении в конфликте с Украиной, за которую выступает Польша. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного немецкого дипломата, пишет РИА Новости.

Газета пишет, что, по мнению дипломата, Варшава надеется на «распад» российского государства, но это не входит в интересы Берлина. «Американское и немецкое правительства более осторожно относятся как к целям войны, так и к обеспечению мира», — сказано в материале.

Отмечается, что желание Украины вступить в НАТО может расколоть альянс, который сейчас уже разделен на два лагеря. В первый вошли сторонники членства Украины — Польша и страны Балтии. Второй возглавили США и ФРГ, выступающие за другие форматы гарантий безопасности для Киева.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса рассматривают вариант полноценного приема Украины в блок без необходимости выполнения Плана действий по членству. Он уточнил, что решение по этому вопросу будет принято на саммите в Вильнюсе 11 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Названо число привлеченных Украиной иностранных наемников с начала СВО

    Появилось видео уничтожения колонны ВСУ на артемовском направлении

    Туристка заплатила пограничникам Бали 90 тысяч рублей из-за грязного паспорта

    Белорусский завод собрал гоночную машину из деталей трактора

    Трехкратный чемпион России по фигурному катанию приостановил карьеру

    Louis Vuitton и Hennessy изменятся ради спасения планеты

    Книга о BTS стала бестселлером в первые часы продаж

    В Польше заявили об усталости поляков от украинских беженцев

    Ольга Орлова ответила на вопрос о постродовой депрессии

    Прогулка Костомарова на протезах попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости