Германия не поддержала идею полного «распада» России

FT: Германия не поддерживает идею «распада» России при поражении в конфликте с Украиной

Германия не поддерживает идею достижения полного «распада» России при поражении в конфликте с Украиной, за которую выступает Польша. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного немецкого дипломата, пишет РИА Новости.

Газета пишет, что, по мнению дипломата, Варшава надеется на «распад» российского государства, но это не входит в интересы Берлина. «Американское и немецкое правительства более осторожно относятся как к целям войны, так и к обеспечению мира», — сказано в материале.

Отмечается, что желание Украины вступить в НАТО может расколоть альянс, который сейчас уже разделен на два лагеря. В первый вошли сторонники членства Украины — Польша и страны Балтии. Второй возглавили США и ФРГ, выступающие за другие форматы гарантий безопасности для Киева.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса рассматривают вариант полноценного приема Украины в блок без необходимости выполнения Плана действий по членству. Он уточнил, что решение по этому вопросу будет принято на саммите в Вильнюсе 11 июля.