Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:22, 10 июля 2023Культура

Звезда «Малефисенты» рассказала о проблемах в начале карьеры

Звезда «Малефисенты» Эль Фаннинг рассказала о проблемах в начале карьеры

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актриса и звезда фильмов «Малефисента» Эль Фаннинг рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась в начале карьеры. Ее цитирует Deadline.

Актриса вспомнила случай, который произошел, когда ей было 16 лет. Она проходила пробы на роль в комедийном фильме о приключениях отца и дочери. Однако авторы картины отказали ей в роли, сославшись на то, что она «не была достаточно сексуальна».

Другой проблемой, с которой столкнулась Фаннинг, стали соцсети. Актрисе отказали в роли из-за небольшого количества подписчиков.

Ранее российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) рассказала о том, что подверглась домогательствам со стороны известного артиста.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Песков сообщил о встрече Путина с Пригожиным в Кремле

    Стало известно о возможном переходе бразильца из «Зенита» в саудовский клуб

    Путин предложил представителям ЧВК «Вагнер» варианты трудоустройства

    Раскрыто содержание разговора Путина с Пригожиным

    Звезда «Малефисенты» рассказала о проблемах в начале карьеры

    Кайли Дженнер высмеяли в сети за фото в бикини со словами «так не бывает»

    В «АвтоВАЗе» предупредили о подорожании автомобилей из-за курса рубля

    Летевший в Минводы самолет экстренно сменил курс и сел в другом городе

    Диетолог перечислила понижающие давление продукты

    В Крыму объяснили пробки на мосту через Керченский пролив

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости