Звезда «Малефисенты» рассказала о проблемах в начале карьеры

Звезда «Малефисенты» Эль Фаннинг рассказала о проблемах в начале карьеры

Актриса и звезда фильмов «Малефисента» Эль Фаннинг рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась в начале карьеры. Ее цитирует Deadline.

Актриса вспомнила случай, который произошел, когда ей было 16 лет. Она проходила пробы на роль в комедийном фильме о приключениях отца и дочери. Однако авторы картины отказали ей в роли, сославшись на то, что она «не была достаточно сексуальна».

Другой проблемой, с которой столкнулась Фаннинг, стали соцсети. Актрисе отказали в роли из-за небольшого количества подписчиков.

Ранее российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) рассказала о том, что подверглась домогательствам со стороны известного артиста.