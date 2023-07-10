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11:41, 10 июля 2023Культура

Бьянка рассказала о домогательствах со стороны известного певца

Бьянка рассказала, что подверглась домогательствам со стороны известного певца

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) рассказала о том, что подверглась домогательствам со стороны известного артиста. Об этом она сообщила в интервью для канала FAMETIME TV, доступном на YouTube.

Исполнительница отметила, что не станет раскрывать его имени и поливать его грязью, так как у него есть супруга и дети, а Бьянка не хочет, чтобы семья распадалась из-за ее рассказа. «Это очень известный человек. Каждый его знает и считает, что он один из самых невероятно светлых людей и певцов у нас на эстраде», — добавила артистка.

Липницкая подчеркнула, что инцидент произошел, когда она после концерта ехала со своими коллегами в поезде. Один из артистов начал приставать к ней и звать в свое купе послушать музыку. Отказы певицы его не остановили, и он при всех шлепнул ее по ягодицам. «В этот момент мне просто хотелось развернуться и дать ему в лыч», — призналась исполнительница.

Ранее актер и звезда фильма «Флэш» Эзра Миллер отверг обвинения в домогательствах к несовершеннолетнему.

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    Анастасия Астахова
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