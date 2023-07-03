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14:39, 3 июля 2023Культура

Звезда «Флэша» отверг обвинения в домогательствах к ребенку

Звезда «Флэша» Эзра Миллер отверг обвинения в домогательствах к 12-летнему ребенку

Фото: Mike Blake / Reuters

Актер и звезда фильма «Флэш» Эзра Миллер отверг обвинения в домогательствах к несовершеннолетнему. Его цитирует Page Six.

Комментарии актера появились после того, как суд снял временный охранный приказ, появившийся после обвинений в том, что звезда «Флэша» вел себя ненадлежащим образом с 12-летним ребенком.

Миллер поблагодарил тех, кто поддержал его в ходе разбирательств. «Я несправедливо стал прямой мишенью со стороны человека, который, как показали факты, был причастен к подобным манипулятивным и деструктивным действиям», — заявил актер.

Он также отметил, что охранные ордеры не должны использоваться «в качестве оружия теми, кто ищет внимания, мимолетной славы в таблоидах или какой-то личной мести», тогда как есть люди, которые «действительно нуждаются в этой службе».

Ранее зрители призвали бойкотировать новый фильм «Флэш» из-за поведения Эзры Миллера, исполнившего главную роль.

В апреле прошлого года Миллер напал на женщину в баре и в ходе потасовки бросил в нее стул. До этого актера уже обвиняли в хулиганстве, домогательствах и применении насилия в отношении несовершеннолетней. В 2020 году Миллер подрался с фанаткой, после чего начал ее душить. В августе 2022 года артиста привлекли к делу о пропаже женщины и ее детей.

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    Варвара Кошечкина
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