Эзру Миллера привлекли к делу о пропаже женщины и ее детей

Эзру Миллера привлекли к делу о пропаже проживавших у него на ферме женщины и ее детей

29-летний американский актер и музыкант Эзра Миллер может быть причастен к делу о пропаже людей. Об этом сообщает Rolling Stone.

Полиция занялась поиском 25-летней женщины и ее троих детей в возрасте от одного года до пяти лет. Незадолго до их пропажи, звезда «Флэша» разместил семью на своей ферме, расположенной в американском штате Вермонт.

Сообщается, что правоохранительные органы пытались вручить пропавшей ордер на изъятие детей в целях безопасности, так как на территории участка, где они проживали, валялось оружие, однако не смогли найти ее. Сам актер заявил, что семья не появлялась на ферме последние несколько месяцев.

«Это противоречит информации, представленной суду в письменных показаниях пропавшей под присягой. В конце июля 2022 года женщина размещала в социальных сетях видео, на котором сотрудник, ведущий дело, опознал внутреннюю часть дома Миллера», — сообщили в полиции.

Власти штата заподозрили актера в попытке скрыть местонахождение семьи. Слушание по делу о пропаже женщины и детей назначено на конец этой недели.

Ранее актера обвинили в краже со взломом, а в апреле этого года Миллер напал на женщину в баре и в ходе потасовки бросил в нее стул. Несмотря на это, глава Warner Bros Дэвид Заслав заявил о намерении выпустить картину «Флэш», в которой артист исполнил главную роль.