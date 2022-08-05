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Warner Bros. прокомментировала релиз «Флэша» на фоне скандалов с Эзрой Миллером

Warner Bros. планирует выпустить фильм «Флэш» на фоне скандалов с Эзрой Миллером
Эзра Миллер

Эзра Миллер. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Киностудия Warner Bros. прокомментировала статус супергеройского фильма «Флэш», главную роль в котором исполнил американский актер Эзра Миллер. Об этом сообщает Independent.

Компания заявила о намерении выпустить картину, несмотря на скандалы с участием кинозвезды. Ранее студия не давала комментариев по поводу предстоящего релиза фильма или его возможной отмены.

Глава Warner Bros Дэвид Заслав заявил, что студия «продолжает работать над "Флэшем"». Говоря о новой картине и других проектах DC, среди которых «Черный Адам» и « Шазам! 2», он заявил следующее: «Мы их уже видели, и мы думаем, что они потрясающие». Миллера Заслав не упомянул.

Эзра завершил работу в проекте несколько лет назад, однако после съемок «Флэша» неоднократно попадал в центр разных скандалов. Так, в апреле этого года актер напал на женщину в баре и в ходе потасовки бросил в нее стул. Ранее Миллера также обвиняли в хулиганстве, домогательствах и применении насилия в отношении несовершеннолетней. В 2020 году Эзра подрался с фанаткой, после чего начал ее душить.

Сообщалось, что компания Warner Bros. думает над прекращением сотрудничества с Миллером. Заслав рассматривал три варианта развития событий: отказаться от активного продвижения нового фильма «Флэш» с участием актера, перевести релиз картины на платформу HBO Max или же сделать ленту хитом, а затем избавиться от Миллера.

Ранее стало известно том, что фильм «Бэтгерл» компании Warner Bros. никогда не выйдет в прокат.

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Дениза Мацаева
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