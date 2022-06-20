Warner. Bros откажется от сотрудничества с Эзрой Миллером из-за скандалов с актером

Компания Warner Bros. думает над прекращением сотрудничества с 29-летним американским актером Эзрой Миллером на фоне участившихся инцидентов с участием артиста. Об этом сообщает Deadline.

По информации издания, киностудия хотела предложить Миллеру свою помощь, однако актер продолжил вести себя неподобающим образом, попадая в центр новых скандалов.

Утверждается, что гендиректор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав рассматривает три варианта развития событий: отказаться от активного продвижения нового фильма «Флэш» с участием актера, перевести релиз картины на платформу HBO Max или же сделать ленту хитом, а затем избавиться от Миллера.

Как сообщают источники, студия вряд ли оставит Эзру в роли Флэша в будущих фильмах DC, даже если против актера больше не будут выдвигать новых обвинений.

Ранее стало известно о том, что Эзре Миллеру запретили приближаться к 12-летнему подростку в связи с неподобающим поведением. Актера также обвинили в том, что он оказывал дурное влияние на несовершеннолетнюю девушку. Сообщается, что Миллер снабжал свою знакомую наркотиками и алкоголем, а также избивал ее.

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