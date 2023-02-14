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18:32, 14 февраля 2023Культура

Зрители призвали бойкотировать «Флэша» из-за поведения Эзры Миллера

Зрители призвали бойкотировать фильм «Флэш» из-за поведения актера Эзры Миллера

Фото: Daren Fentiman / Globallookpress.com

Зрители призвали бойкотировать новый фильм «Флэш» из-за поведения актера Эзры Миллера, исполнившего главную роль. Публикации на эту тему начали появляться в Twitter после того, как в сети был опубликован трейлер картины.

«Я думаю, тот факт, что Эзра Миллер все еще в фильме "Флэш", доказывает, что при капитализме культура отмены существует только тогда, когда она не слишком сильно вредит прибыли компаний. Warner Brothers решили, что зарабатывание денег — их главный приоритет, даже если в фильме снялся насильник», — написал музыкант Райан Бирд.

«Бойкотируйте "Флэша". Эзра не заслужил ваших денег», — призвал пользователь madisonbadger00. «Какого хрена Эзра Миллер все еще Флэш. Джонни Деппа уволили после одного ложного обвинения, но Эзра Миллер совершил несколько реальных преступлений и все еще играет свою роль», — возмутился юзер dallin1016.

В апреле прошлого года Миллер напал на женщину в баре и в ходе потасовки бросил в нее стул. Ранее актера уже обвиняли в хулиганстве, домогательствах и применении насилия в отношении несовершеннолетней. В 2020 году Эзра подрался с фанаткой, после чего начал ее душить. В августе 2022 года артиста привлекли к делу о пропаже женщины и ее детей.

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Марина Погосян
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