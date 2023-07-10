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18:24, 10 июля 2023Мир

В Италии заявили о готовности разминировать Украину

Глава МИД Италии заявил о готовности Рима помочь Киеву с разминированием Украины

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Рим готов помочь Киеву с разминированием территории Украины, поделиться своими навыками и опытом. Об этом заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, его слова приводит РИА Новости.

«Италия предоставит в распоряжение свое ноу-хау. Во время миссий в Афганистане, Ливане и других странах использовались мины, в том числе самодельные и от этого более сложные для разминирования», — поделился министр.

Таяни также отметил, что на предстоящем саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, должно быть сделано все для гарантирования независимости Украины.

Ранее итальянский сенатор Джузеппе де Кристофаро, представляющий оппозиционный альянс зеленых и левых, прокомментировал решение США поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетные боеприпасы, назвав это безумием. Он напомнил, что они запрещены соответствующей конвенцией.

По словам политика, на фоне таких действий конфликт на Украине «рискует никогда не закончиться». Кристофаро подчеркнул, что «нет никакой возможности» окончания кризиса «победой на поле» боя.

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    Виктория Кондратьева
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