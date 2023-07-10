Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:24, 10 июля 2023Мир

В Германии вынесли обвинение россиянину за попытку поджога офиса РИА Новости

РИА Новости: в Германии вынесли обвинение гражданину РФ за попытку поджога офиса агентства

Фото: B.Dpunkt / Shutterstock / Fotodom

Прокуратура Берлина вынесла обвинительный приговор российскому гражданину за попытку поджога офиса новостного агентства РИА Новости и покушения на убийство. Об этом сообщили в немецкого ведомстве, передает корреспондент РИА Новости.

«20 июня 2023 года генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинения в Берлинском земельном суде 45-летнему гражданину России в покушении на убийство и попытке серьезного поджога», — указали правоохранители.

По данным прокуратуры, задержанный россиянин свою вину отрицает, а также утверждает, что стал «жертвой интриги российских спецслужб».

Ранее россиянину Николаю Юрьеву, который пытался 3 июня с помощью поджечь военкомат в Новоуральске Свердловской области, ужесточили обвинение. 26-летний местный житель Дмитрий Д., будучи сторонником запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"».

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» в Кремле. О чем они говорили через пять дней после мятежа?

    Бренд «Активиа» переименуют для российского рынка

    Иностранец попытался вывезти из России ценность XIX века и попался на таможне

    В Эстонии заявили о неизбежном приглашении Украины в НАТО

    Россиянам назвали оптимальную частоту питания для похудения

    В России призвали пересмотреть отношения с Турцией из-за сотрудничества с Киевом

    Стала известна реакция отелей на Черном море на потоп в регионе

    Дачникам посоветовали бороться с муравьями с помощью соды

    Певица Жасмин раскрыла отношение к пластическим операциям

    «Вкусно — и точка» перестанет бесплатно кормить охранников и уборщиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости