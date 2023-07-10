В Германии вынесли обвинение россиянину за попытку поджога офиса РИА Новости

РИА Новости: в Германии вынесли обвинение гражданину РФ за попытку поджога офиса агентства

Прокуратура Берлина вынесла обвинительный приговор российскому гражданину за попытку поджога офиса новостного агентства РИА Новости и покушения на убийство. Об этом сообщили в немецкого ведомстве, передает корреспондент РИА Новости.

«20 июня 2023 года генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинения в Берлинском земельном суде 45-летнему гражданину России в покушении на убийство и попытке серьезного поджога», — указали правоохранители.

По данным прокуратуры, задержанный россиянин свою вину отрицает, а также утверждает, что стал «жертвой интриги российских спецслужб».

Ранее россиянину Николаю Юрьеву, который пытался 3 июня с помощью поджечь военкомат в Новоуральске Свердловской области, ужесточили обвинение. 26-летний местный житель Дмитрий Д., будучи сторонником запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"».