Россиянину ужесточили обвинение за попытку поджога военкомата

Пытавшемуся поджечь военкомат в Новоуральске Юрьеву ужесточили обвинение

Россиянину Николаю Юрьеву, который пытался поджечь военкомат в Новоуральске Свердловской области, ужесточили обвинение. Об этом в среду, 28 июня, сообщает ТАСС.

Теперь фигуранту вменяют статьи 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), 205.1 («Содействие террористической деятельности»), а также часть 1 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и часть 2 статьи 205 («Подготовка к совершению теракта») УК РФ.

По данным УФСБ, Юрьев готовил поджог военкомата с помощью коктейлей Молотова. В его доме были обнаружены и изъяты три самодельных зажигательных устройства, а также вещества, предназначенные для их изготовления. Мужчину задержали 2 марта.

Ранее сообщалось, что диверсант поджег шкаф с батареями под Томском и сбежал через промзону, оставив улики.