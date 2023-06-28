Диверсант устроил поджог на станции в российском городе и сбежал

Диверсант поджег шкаф с батареями под Томском и сбежал через промзону, оставив улики

В Томске полиция проводит проверку по факту устроенного поджога на железнодорожной станции. Об этом в среду, 28 июня, в своем Telegram-канале сообщает издание Shot.

По данным издания, неизвестный диверсант прокрался на станцию Томск-2, вскрыл батарейный шкаф и поджог аккумуляторные батареи. После злоумышленник сбежал через промзону. ЧП вовремя заметила диспетчер, шкаф удалось потушить, а полицейские приступили к поиску подозреваемого. Из улик остались бутылка со следами бензина, окурки, пара перчаток, орудие взлома.

Диверсионный акт не смог повлиять на движение поездов под Томском.

27 июня сообщалось, что под Екатеринбургом неизвестный диверсант устроил поджог на железной дороге.