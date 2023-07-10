Samsung отложила выпуска очков виртуальной реальности

Инсайдеры: Samsung отложила выход XR-очков из-за анонса Apple Reality Pro

Южнокорейская корпорация Samsung решила не выпускать очки виртуальной и смешанной реальности в начале 2024 года. Об этом сообщает издание SamMobile.

По информации корейских источников, в компании решили отложить релиз XR-очков — устройства, работающего с виртуальной и дополненной реальностью. Причиной такого решения назвали анонс Apple гарнитуры Vision Pro, с которой девайс от Samsung будет конкурировать. Специалисты отметили, что в корпорации отправят гаджет на доработку — в том числе, чтобы установить экраны с более высоким разрешением.

Также инженеры фирмы намерены улучшить программное обеспечение для Samsung XR. «Samsung хочет выпустить лучший продукт, чтобы конкурировать с Apple Vision Pro», — рассказали источники в корпорации. Так, если анонс гарнитуры был запланирован на ферваль и должен был совпасть с презентацией флагманов Galaxy, то теперь сроки подвинули на середину года.

Ранее журналисты издания SamMobile выяснили, что компания Samsung запланировала разработку новых носимых устройств. Так, корпорация зарегистрировала несколько торговых марок, относящихся к умным очкам, гарнитурам и кольцам.