Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 10 июля 2023Наука и техника

Samsung отложила выпуска очков виртуальной реальности

Инсайдеры: Samsung отложила выход XR-очков из-за анонса Apple Reality Pro

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Южнокорейская корпорация Samsung решила не выпускать очки виртуальной и смешанной реальности в начале 2024 года. Об этом сообщает издание SamMobile.

По информации корейских источников, в компании решили отложить релиз XR-очков — устройства, работающего с виртуальной и дополненной реальностью. Причиной такого решения назвали анонс Apple гарнитуры Vision Pro, с которой девайс от Samsung будет конкурировать. Специалисты отметили, что в корпорации отправят гаджет на доработку — в том числе, чтобы установить экраны с более высоким разрешением.

Также инженеры фирмы намерены улучшить программное обеспечение для Samsung XR. «Samsung хочет выпустить лучший продукт, чтобы конкурировать с Apple Vision Pro», — рассказали источники в корпорации. Так, если анонс гарнитуры был запланирован на ферваль и должен был совпасть с презентацией флагманов Galaxy, то теперь сроки подвинули на середину года.

Ранее журналисты издания SamMobile выяснили, что компания Samsung запланировала разработку новых носимых устройств. Так, корпорация зарегистрировала несколько торговых марок, относящихся к умным очкам, гарнитурам и кольцам.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Украина готовится получить от США кассетные боеприпасы. Россия увидела в этом признание Вашингтоном военных преступлений

    Samsung отложила выпуска очков виртуальной реальности

    Российские военные укрепили оборону на позициях у Каховского водохранилища

    В России цены на Xbox и PlayStation снизились до минимума

    16-летняя теннисистка Андреева рассказала об отношении к россиянам на Уимблдоне

    Парень отправил селфи для невесты не тому человеку и остался в смятении

    Россиянин поехал в Кисловодск и рассказал о сильно испортившем отдых нюансе

    Названы неожиданные способы оживить сексуальную жизнь в браке

    Евродепутат объяснил недопуск России к расследованию подрыва «Северных потоков»

    Российский доброволец рассказал о пытках в плену ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости