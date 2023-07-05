Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:01, 5 июля 2023Наука и техника

Рассекречены умные очки и кольца от Samsung

SamMobile: Samsung зарегистрировала торговые марки умных очков и колец

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Компания Samsung запланировала разработку новых носимых устройств. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты IT-портала обнаружили в базе Ведомства интеллектуальной собственности Великобритании (UKIPO) упоминание регистрации новых торговых марок Samsung. Выяснилось, что корейская компания оформила торговые знаки Samsung Circle, Samsung Index и Samsung Insight.

По словам специалистов, регистрация знаков указывает на то, что корпорация готовится выпустить на рынок новые носимые гаджеты — умные устройства, AR или VR девайсы. Все торговые марки относятся к классификации Nice Classification 9, под которую подпадают носимые компьютеры, смарт-кольца, смарт-часы.

При этом журналисты отметили, что информация о новых девайсах слишком расплывчатая — невозможно определить ни вид устройств, ни сроки выхода в продажу. Однако ранее корейская корпорация зарегистрировала торговые наименования Galaxy Glasses и Galaxy Ring, что напрямую указывает на разработку умных очков и колец.

Ранее инсайдеры рассказали, что китайские производители смартфонов начали готовить устройства с рекордным количество оперативной памяти. По сообщению источников, в ближайшие месяцы Realme, OnePlus и Oppo могут выпустить девайсы, имеющие 24 гигабайта оперативной памяти.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на решение ПА ОБСЕ признать ЧВК «Вагнер» террористами

    Фото 60-летней Деми Мур в бикини восхитило фанатов

    Врач перечислила витамины для женского здоровья

    Курс евро вырос до максимума

    В Петербурге мужчина угрожал покалечить себя в ресторане и попал на видео

    Женщина использовала в качестве дверного упора древнюю вазу за 450 тысяч рублей

    Российская «Мста-С» запустила «Краснополь-Д» на 43 километра

    Павлович одной фразой оценил лидерство в рейтинге тяжеловесов UFC

    Российские силовики ликвидировали возможного террориста со взрывчаткой

    Стало известно о переговорах Зеленского и европейских лидеров о ситуации на ЗАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости