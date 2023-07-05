Рассекречены умные очки и кольца от Samsung

SamMobile: Samsung зарегистрировала торговые марки умных очков и колец

Компания Samsung запланировала разработку новых носимых устройств. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты IT-портала обнаружили в базе Ведомства интеллектуальной собственности Великобритании (UKIPO) упоминание регистрации новых торговых марок Samsung. Выяснилось, что корейская компания оформила торговые знаки Samsung Circle, Samsung Index и Samsung Insight.

По словам специалистов, регистрация знаков указывает на то, что корпорация готовится выпустить на рынок новые носимые гаджеты — умные устройства, AR или VR девайсы. Все торговые марки относятся к классификации Nice Classification 9, под которую подпадают носимые компьютеры, смарт-кольца, смарт-часы.

При этом журналисты отметили, что информация о новых девайсах слишком расплывчатая — невозможно определить ни вид устройств, ни сроки выхода в продажу. Однако ранее корейская корпорация зарегистрировала торговые наименования Galaxy Glasses и Galaxy Ring, что напрямую указывает на разработку умных очков и колец.

Ранее инсайдеры рассказали, что китайские производители смартфонов начали готовить устройства с рекордным количество оперативной памяти. По сообщению источников, в ближайшие месяцы Realme, OnePlus и Oppo могут выпустить девайсы, имеющие 24 гигабайта оперативной памяти.